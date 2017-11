Após garantir vaga na Copa, técnico interino é efetivado na Croácia

Após garantir a Croácia na Copa do Mundo de 2018, o técnico interino Zlatko Dalic foi efetivado no cargo pelo presidente da Federação Croata de Futebol, o ex-jogador Davor Suker, nesta terça-feira. Dalic vai comandar a seleção croata ao menos até o Mundial da Rússia, em junho do próximo ano.

Ele assumiu a função de treinador da seleção no início do mês passado, depois que a federação surpreendeu ao demitir Ante Cacic quando faltava o jogo decisivo das Eliminatórias Europeias. Dalic, portanto, foi interino em jogos decisivos da Croácia na busca pela vaga.

A estreia aconteceu na vitória sobre a Ucrânia por 2 a 0, na rodada final da fase de grupos. O triunfo garantiu os croatas na repescagem. E, após dois jogos contra a Grécia, a seleção da Croácia confirmou a classificação para jogar na Rússia.