Após forte pancada na cabeça, Éderson treina e deve reforçar o Manchester City

O goleiro Éderson foi o grande destaque do treino desta segunda-feira do Manchester City. Depois da forte pancada sofrida na cabeça na goleada por 5 a 0 sobre o Liverpool, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o brasileiro trabalhou ao lado dos companheiros e deve reforçar a equipe na estreia da Liga dos Campeões.

Éderson treinou com uma proteção na cabeça, uma espécie de capacete também utilizado por Petr Cech, do Arsenal, por exemplo. Com a presença, cresceu a chance de o goleiro estar em campo com o Manchester City diante do Feyenoord, nesta quarta-feira, na Holanda, pela primeira rodada do Grupo F da Liga dos Campeões.

LEIA TAMBÉM: Neymar estreia bem no PSG com gol e assistência

A rápida recuperação surpreendeu, afinal, o técnico Pep Guardiola chegou a dizer que Éderson “provavelmente” não enfrentaria o Feyenoord após ser atingido pela sola da chuteira de Sadio Mané na goleada de sábado. O brasileiro deixou o campo ensanguentado e precisou levar diversos pontos no rosto, mas não sofreu fraturas.