Após ‘folga’, Corinthians encara maratona de jogos

O Corinthians iniciou a semana visando o clássico com o Corinthians, domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, mas também atento para a maratona que o time terá pela frente. Nos últimos 34 dias, a equipe de Fábio Carille fez apenas quatro jogos. Nos próximos 14 dias, disputará cinco partidas.

A boa notícia é que o treinador pode ter seus principais jogadores à disposição, sendo que o time “ideal” projetado por Carille é formado por Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô.

A maratona se inicia neste domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro. Depois, recebe o argentino Racing, dia 13, pela Copa Sul-Americana, e no final de semana seguinte, no dia 17, joga no Itaquerão contra o Vasco. No dia 20, o compromisso é novamente contra os argentinos do Racing, desta vez na Argentina. E por fim, visita o São Paulo no Morumbi, no dia 24.