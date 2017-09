Após final da janela, retomada do Brasileirão acontece sem grandes mudanças

A bola volta a rolar neste sábado no Campeonato Brasileiro depois de quase duas semanas de paralisação por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 – com exceção de um jogo atrasado disputado no final de semana passado – sem mudanças significativas provocadas pela janela de transferências de atletas para o exterior. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o balanço final foi de que o “estrago” nos principais clubes do País foi bem menor.

Em 2016, por exemplo, deixaram o Brasil no meio do campeonato nomes de destaque como Paulo Henrique Ganso, Calleri e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Este ano, a principal venda foi a do garoto Vinícius Júnior, do Flamengo para o Real Madrid, por 45 milhões de euros (R$ 167,8 milhões). O atacante, no entanto, ficará na Gávea até julho de 2019 e só vai para a Espanha antes caso os clubes cheguem a um novo acordo.

Na janela de transferências mais bilionária da história, os clubes europeus movimentaram 4,2 bilhões de euros (R$ 15,7 bilhões), mas deram preferência a negociações dentro do continente e não fizeram grandes transações com equipes brasileiras. Depois da venda de Vinícius Júnior, a transação mais cara envolvendo um atleta do País foi a ida do volante Thiago Maia do Santos para o Lille, da França, por 14 milhões de euros (R$ 52,2 milhões).