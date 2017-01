Após festa em apresentação, Montillo diz: ‘Fui contratado para jogar bola’

Centenas de torcedores esperavam Montillo do lado de fora da sede de General Severiano enquanto ele concedia sua primeira entrevista coletiva como jogador do Botafogo. Principal contratação do clube para a temporada, o argentino recebeu a camisa 7 das mãos do ídolo Maurício em cerimônia cheia de pompa na sede principal do clube, no bairro de Botafogo, na zona Sul do Rio. Depois, foi fazer a festa dos torcedores, que já o apontam como novo ídolo.

Ele agradeceu a recepção, mas lembrou que ainda precisa mostrar futebol para honrar essa condição. “Para mim é incrível, mas não posso ficar só com essa imagem. Tenho que devolver dentro do campo o carinho que estão me dando. Tenho que ajudar o time e mostrar dentro do campo. Fui contratado para jogar bola, não para tirar foto”, disse, antes de afirmar que não deixaria de atender os torcedores.

LEIA TAMBÉM: Michael fica fora de reapresentação do Flu após acidente com vaca

Como o Botafogo conseguiu vaga apenas na fase preliminar da Libertadores, Montillo terá que mostrar para que veio já em fevereiro, quando o clube carioca começará sua caminhada na competição continental, precisando passar por dois adversários antes de chegar à fase de grupos.

O argentino aposta que estará em boas condições físicas para o primeiro desses duelos, contra o Colo Colo, no dia 1.º de fevereiro. “O calendário chinês acaba em novembro e não tem mais jogo. Continuei treinando porque sabia que esse ano seria muito importante para mim. Tenho que pegar agora ritmo de jogo. Esquecer de jogar bola ninguém esquece. Trabalhei muito a parte física para chegar da melhor maneira.”

Ele também contou que, no que dependesse dos chineses, ele continuaria no Shandong Luneng. “Queriam que ficasse mais um ano, mas para mim é difícil, tenho dois filhos pequenos”, explicou.

LEIA TAMBÉM: Rio Branco e União completam 5 temporadas sem ranking