Após experiências no exterior, Chapecoense quer aproveitar fase ruim do Palmeiras

Depois de viver experiências internacionais inimagináveis há bem pouco tempo, a Chapecoense está de volta à sua realidade. Após fazer um amistoso contra o poderoso Barcelona e perder a Copa Suruga para o Urawa Red Diamonds, no Japão, o time catarinense volta a campo, neste domingo, às 19 horas, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo ameaçado pelo rebaixamento, espera tirar proveito da crise do Palmeiras.

A Chapecoense está na 17.ª colocação com 22 pontos, mesma pontuação do São Paulo, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ficar entre os últimos colocados é algo que o time viveu em 2015. Apesar do momento delicado, o técnico Vinícius Eutrópio tem exaltado o ambiente e espera aproveitar da pressão sofrida pelo rival, eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, para sair com os três pontos de São Paulo.

“Tudo tem seu lado bom e ruim. Sabemos que o Palmeiras vai buscar a vitória a todo custo, mas podemos também aproveitar dessa pressão que eles vêm sofrendo. Vamos sempre respeitar nosso adversário, mas com organização poderemos sair de campo com um resultado positivo”, falou o treinador em tom otimista.