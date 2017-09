Após exames, Gustavo Henrique e Copete são dúvidas no Santos para jogo de volta

Desfalques já confirmados diante do Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, no Equador, o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Copete podem ficar de fora do Santos também no confronto de volta das quartas de final da Libertadores. Foi isso o que apontou os exames realizados pelos jogadores nesta segunda-feira.

Ambos foram diagnosticados com lesões leves, mas que podem deixá-los de fora da partida do dia 20, na Vila Belmiro. Copete teve constatada uma mialgia no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida na vitória de domingo diante do Corinthians, e é quem menos preocupa.

Já Gustavo Henrique deixou o clássico do fim de semana chorando, com dores no mesmo joelho esquerdo que o afastou do futebol por um longo período. Mas desta vez, a contusão não foi grave. Ele sofreu um estiramento no ligamento colateral medial e não precisará passar por cirurgia.