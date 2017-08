Após estreia, Nilmar mira entrosamento rápido para evoluir no Santos

O ataque do Santos decepcionou no último domingo ao passar em branco pela terceira partida consecutiva no Campeonato Brasileiro, mas o setor ofensivo ganhou uma grande novidade. O atacante Nilmar fez a sua estreia no clube no empate por 0 a 0 com o Coritiba, no Couto Pereira, e encerrou um longo período de inatividade, pois não disputava um jogo por uma competição oficial desde maio de 2016.

Nilmar entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo no lugar do apagado Kayke e não brilhou, tendo exibido bastante vontade, embora a falta de ritmo de jogo tenha sido nítida. O atacante reconheceu as dificuldades, mas destacou o primeiro passo dado nesse retorno ao gramado. O próximo, na sua avaliação, será aumentar o entrosamento com os seus companheiros.

“O time tem muita qualidade. Não treinamos muito juntos ainda, porque eles estavam sempre jogando, enquanto eu fazia um trabalho diferente deles. Mas com a qualidade fica mais fácil buscar um entrosamento. São jogadores que têm um bom passe no meio campo e espero aproveitar disso para o bem do Santos”, afirmou, ao site oficial do clube.