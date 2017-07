Após encerrar uma era de 22 anos no Chelsea, Terry assina com o Aston Villa

Depois de encerrar uma era de 22 anos de serviços prestados ao Chelsea, no qual chegou em 1995 e ficou até o término da última temporada europeia, John Terry foi oficialmente anunciado, nesta segunda-feira, como novo reforço do Aston Villa. O experiente zagueiro assinou um contrato de um ano com a equipe de Birmingham e festejou o novo desafio de sua carreira.

Com mais de 700 partidas disputadas pelo Chelsea, o ex-capitão do time londrino e da seleção inglesa agora tentará ajudar o modesto Aston Villa a voltar à elite do futebol do seu país na próxima temporada, na qual ele disse nesta segunda que espera “ajudar o time a alcançar algo especial” agora como jogador de uma equipe da segunda divisão nacional.

Aos 36 anos de idade e com quase 600 partidas disputadas na condição de capitão do Chelsea, Terry espera se tornar o grande líder da sua nova equipe, sendo que o único time de menor porte que ele defendeu até hoje em sua carreira profissional foi o Nottingham Forest, no qual atuou por apenas em seis partidas durante curto período de empréstimo em 2000.