Após encerrar jejum, Atlético-PR quer aproveitar clima menos tenso contra o Avaí

Aliviado pela vitória sobre o Vasco na última segunda-feira, fora de casa, por 1 a 0, o Atlético Paranaense espera aproveitar o clima menos tenso para manter o embalo nesta quinta contra o Avaí, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe, afinal, vinha de uma péssima sequência que estava conturbando o ambiente. O último triunfo fora apenas em 25 de junho sobre o Vitória, na Arena da Baixada, por 4 a 1. Desde então, foram seis partidas de jejum no Brasileirão, além de duas derrotas para o Grêmio, nas quartas de final da Copa do Brasil, e outra para o Santos, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

LEIA TAMBÉM: Figueirense bate Brasil-RS, encerra jejum fora de casa e deixa degola na Série B

E o “novo” clima de tranquilidade, que promete embalar o Atlético Paranaense nesta quinta-feira, foi destacado pelo técnico Fabiano Soares, que ainda não havia vencido no comando da equipe. “Tiramos um caminhão de cima. Já vínhamos merecendo uma vitória”.