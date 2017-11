Após empate, Tite exalta volume ofensivo e diz que apenas Brasil merecia vitória

O técnico Tite não escondeu na última segunda-feira a alegria em comandar a seleção brasileira no estádio de Wembley contra a Inglaterra, no seu primeiro teste contra uma equipe europeia desde que assumiu o posto de comandante no time nacional. Em sua entrevista coletiva pós-jogo, nesta terça-feira, em Londres, o treinador estava mais sério, mas não se disse frustrado com o empate por 0 a 0 no amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2018.

O comandante exaltou o maior volume ofensivo da seleção brasileira diante de um adversário que se preocupou mais em se defender e evitar uma possível derrota do que buscar um triunfo diante dos seus torcedores.

“Duas escolas e duas propostas diferentes, uma de pressão alta, tentando buscar o jogo articulado, e outra de compactação e de bola de velocidade. Tipo assim: ‘Eu vou fazer o contra-ataque e, no seu erro, vou fazer o gol’. Esse foi o desenho do jogo. Nessas características as oportunidades são mais diminuídas. As grandes oportunidades quem teve fomos nós. E talvez, me corrija se eu estiver errado, tenha havido muito poucas oportunidades de perigo da Inglaterra”, analisou o comandante.