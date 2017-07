Após empate, Rodrigo Caio diz que não irá trocar São Paulo pelo Zenit

Tanto o jogador como a diretoria do São Paulo tratavam o negócio como iminente semanas atrás. Antes da partida diante do Santos, por exemplo, o zagueiro deixou de viajar com a delegação – ele só foi depois para o confronto realizado no último dia 9 de julho, na Vila Belmiro -, pois o clube tinha a expectativa de que os russos pagassem a multa rescisória para sua contratação no valor de 18 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões).

Após o empate do São Paulo com o Grêmio por 1 a 1, na noite da última segunda-feira, no Morumbi, pelo fechamento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Rodrigo Caio afirmou que não vai mais para o Zenit, da Rússia. “A única coisa que posso dizer é que não vou pro Zenit. Não tenho mais nada concreto”, afirmou o defensor.

Nas últimas rodadas do Brasileirão, o zagueiro vem oscilando boas e más atuações. Diante do Grêmio, cometeu alguns erros no primeiro tempo, mas se recuperou na segunda etapa no confronto no qual o time são-paulino saiu perdendo por 1 a 0 e depois foi buscar o empate no período derradeiro do confronto. “O time está de parabéns pela luta e pela entrega”, ressaltou Rodrigo Caio ao comentar o empate que deixou o São Paulo com 16 pontos na 18ª posição do Brasileirão, ainda na zona do rebaixamento, encabeçada pelo Avaí, 17º colocado, com 17 pontos.