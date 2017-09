Após empate no Morumbi, Cueva abre polêmica com Rodrigo Caio

Logo após o empate do São Paulo por 2 a 2 diante da Ponte Preta, neste sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Cueva se negou a atender os jornalistas com uma afirmação: “Falem com o Rodrigo Caio”. A afirmação do peruano, que ficou no banco de reservas e só entrou no final da partida, fazia referência à entrevista coletiva do zagueiro, concedida durante a semana, na qual afirmava que Cueva precisava se ajudar.

O técnico Dorival Junior negou problemas de relacionamento entre os jogadores. “Grupo rachado não existe. Viu um grupo querendo resultado. A partir do pênalti e da expulsão, o jogo mudou completamente. Vi uma equipe tendo todas as iniciativas. Esse problema, se aconteceu, será tratado internamente”, afirmou o treinador em entrevista coletiva no Morumbi.

O atacante Marcos Guilherme, que teve atuação discreta, também negou problemas de relacionamento entre os atletas. Após a partida, o zagueiro não quis conceder entrevista.