Após empate com lanterna Atlético-GO, Levir Culpi pede mais vibração ao Santos

O empate do Santos com o lanterna Atlético Goianiense por 1 a 1, no sábado, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, não teve a aprovação do técnico Levir Culpi. Após o jogo, em que o time santista jogou quase todo o segundo tempo com um jogador a mais, o comandante pediu mais vibração.

“Empatamos, mas não está legal ainda. Não é o que estamos procurando. Temos de ser mais vibrantes, principalmente com as competições pela frente. Tem Libertadores agora e os jogadores sabem disso. É meu trabalho colocar o Santos em um patamar mais vibrante para competir”, disse Levir Culpi em entrevista coletiva.

LEIA TAMBÉM: Jadson se recupera e deve reforçar o Corinthians contra o Inter

Com a expulsão do meia Jorginho aos seis minutos do segundo tempo, o Santos passou a ter o domínio do jogo. Conseguiu o empate em um chute de fora da área do volante Thiago Maia, mas parou por aí, apesar de ter criado chances para a virada.