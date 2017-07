Após eliminação, elenco do Palmeiras está ansioso por Libertadores

O Palmeiras não vê a hora de o dia 9 de agosto chegar logo. O clube aguarda com ansiedade a data da partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Barcelona, do Equador, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, para superar o momento de decepção e se proteger de uma crise que pode mexer radicalmente com o time.

A eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Cruzeiro deixou o Palmeiras apenas com a Libertadores como a oportunidade mais real de título. Com chances remotas no Campeonato Brasileiro, o clube que investiu cerca de R$ 100 milhões em contratações para 2017 teme amargar o fracasso de, em caso de nova queda, ver a temporada acabar sem título.

Se não conseguir reverter a desvantagem de 1 a 0 para o Barcelona-EQU, o Palmeiras terá em agosto uma mudança brusca de planejamento para a temporada. Como a janela de transferências internacionais estará aberta, é provável que o elenco perca jogadores que têm sondagens de times europeus.