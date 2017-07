Após eliminação, Cuca defende trabalho no Palmeiras: ‘Sem terra arrasada’

Para Cuca, o jogo no Mineirão demonstrou qualidades importantes da equipe, assim como os outros dois compromissos anteriores como visitante, contra Flamengo e Sport, esses últimos pelo Campeonato Brasileiro. “Foram três jogos fora duros, sempre com 40, 50 mil, e fomos maduros a ponto de trazer bons resultados, à exceção do gol no fim. Se não toma o gol, estão todos de parabéns. Temos de dividir e controlar. Não pode ser tudo ou nada”, comentou.

“Vamos cuidar da nossa realidade, sem terra arrasada nenhuma. Vamos melhorar como vínhamos melhorando. Nos últimos jogos fomos maduros para trazer um resultado bom fora de casa. Temos que saber dividir bem e controlar. Podemos melhorar ainda mais”, afirmou o treinador. A equipe chegou a estar na frente, com gol de Keno no segundo tempo, mas levou o empate no fim, de Diogo Barbosa.

O técnico Cuca afirmou, na madrugada desta quinta-feira, que o Palmeiras não vai sair decepcionado de Belo Horizonte, onde empatou na quarta em 1 a 1 com o Cruzeiro pela Copa do Brasil e acabou sendo eliminado nas quartas de final da competição. Em entrevista coletiva, o treinador disse que o trabalho na temporada seguirá normalmente, sem o elenco ficar abalado pelo revés.

O adeus na Copa do Brasil, aliado à queda no Campeonato Paulista e à chance retoma de título do Campeonato Brasileiro, deixa o Palmeiras sob intensa cobrança para reagir na temporada. O time tem como prioridade a Copa Libertadores, competição em que está nas oitavas de final e vai decidir a permanência em casa, no dia 9. O time recebe o Barcelona, do Equador, com a necessidade de reverter a derrota por 1 a 0 sofrida como visitante.

A partir de agora, serão três partidas até esse compromisso. O objetivo será ajeitar a equipe durante esses compromissos para o Palmeiras ter boa atuação no dia 9. A tendência é de que no sábado, contra o Avaí, pelo Brasileirão, o técnico poupe alguns titulares. “Vamos escolher certinho o que temos de melhorar, para fazer um jogo bom e vencer. E encaminhar o time para essa empreitada que temos no Brasileiro, e dia 9 na Libertadores”, afirmou Cuca.

