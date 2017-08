Após eliminação, Atlético-MG inicia retomada em busca do G6 no Brasileirão

O Atlético Mineiro faz neste domingo contra o Flamengo, às 16 horas, no Independência, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo da retomada em busca de sua “obrigação” para o que restou da temporada: uma vaga no G6, o grupo dos seis primeiros colocados que garante uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Afinal, depois de ser eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro voltou a decepcionar ao empatar com o Jorge Wilstermann (Bolívia) na quarta-feira, caindo fora também ainda nas oitavas da Libertadores.

E, com um desempenho decepcionante na primeira metade do Brasileirão, o Atlético Mineiro inicia o returno neste domingo com apenas 23 pontos, mais próximo da zona de rebaixamento do que do G6. Reagir e se aproximar dos primeiros colocados, assim, tornou-se uma obrigação ao elenco atleticano.