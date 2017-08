Após drama no Palmeiras em 2014, Dorival revive martírio no comando do São Paulo

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

Depois de lutar contra o rebaixamento em 2014 no Palmeiras, o técnico Dorival Junior revive o drama no São Paulo. Em alguns pontos, a semelhança é grande. Nos dois times, ele foi contratado como bombeiro após trocas de técnicos e conquistou apenas duas vitórias nos primeiros sete jogos. Teve de apelar para uma mudança de esquema tático, abrindo mão do estilo ofensivo para jogar mais fechado a fim de somar pontos – treinou uma formação nova para o jogo diante do Cruzeiro. Nos dois times, tinha de lidar com excesso de estrangeiros.

Existem inúmeras similaridades entre a trajetória do Palmeiras de 2014 e o São Paulo de hoje. Dorival assumiu o Palmeiras no dia 3 de setembro de 2014 com o discurso de resgatar a autoestima e a confiança do elenco para evitar o rebaixamento no ano do centenário do clube.

Três anos depois, o discurso é o mesmo. “Temos de buscar o emergencial, mas tentando conscientizar e mostrar no campo o que observamos e, acima de tudo, resgatar a confiança de cada jogador para ter atuações mais consistentes e bons resultados”, disse o treinador em sua apresentação no time do Morumbi, no dia 10 de julho.