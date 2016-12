O jogador Medina teve sua pena reduzida de dois anos para oito meses por doping, devido à utilização da substância dexametasona quando defendeu o União Barbarense na Série A2 deste ano. Com isso, o lateral e meio-campista poderá voltar a jogar a partir de janeiro. O julgamento ocorreu na semana passada no pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

A última partida de Medina foi em 22 de março, quando ele vestiu a camisa 10 do Leão da 13 contra o Batatais, pela 16ª rodada da Série A2 – o jogo terminou empatado em 1 a 1. Desde então, ele não pôde mais atuar profissionalmente.

LEIA TAMBÉM: Reforços do Cruzeiro passam por exame e elogiam estrutura de CT

Foto: Marcelo Rocha / O LIBERAL

No segundo semestre, o atleta chegou a se apresentar ao XV de Piracicaba para a disputa da Copa Paulista, mas a demora no julgamento do caso de doping adiou seu retorno aos gramados. Em 2017, Medina deve continuar no Nhô Quim.

PREOCUPANTE. O time Sub-20 do União continua obtendo maus resultados em sua preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça, a equipe perdeu para o modesto Cori-Sabbá (PI), por 3 a 2, em jogo-treino disputado no campo do Centro Esportivo Municipal Mirzinho Daniel.

Nos testes anteriores, o Leãozinho somou duas vitórias (4 a 3 sobre o Grêmio Barueri e 6 a 0 para cima de um time de empresários de São Paulo) e duas derrotas (3 a 2 para o Rio Branco e 3 a 1 para um combinado de Santa Bárbara d’Oeste).

LEIA TAMBÉM: Comitê suspende catariano por 1 ano e impede que ele concorra ao conselho da Fifa