Após desmaio, Agüero se diz recuperado e pronto para reforçar o City no sábado

A Associação do Futebol Argentino (AFA) revelou após a derrota para a Nigéria, em amistoso realizado terça-feira, em Krasnodar, na Rússia, que Agüero sentiu-se mal durante a partida e chegou a desmaiar no intervalo. Imediatamente após o apito final, ele foi encaminhado a um hospital para realização de exames.

“Todos os exames que foram feitos por precaução deram bons resultados, então, estou pronto e preparado para a partida de sábado”, escreveu o jogador em sua página no Twitter.

Dois dias depois de desmaiar em amistoso da seleção argentina, o atacante Sergio Agüero veio a público nesta quinta-feira para tranquilizar a torcida. O jogador garantiu que passa bem após o susto e se colocou à disposição para reforçar o Manchester City diante do Leicester, sábado, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

Tratou-se de mais um susto dado pelo atacante, que se envolveu em um acidente automobilístico recentemente. Na ocasião, no fim de setembro, o jogador voltava de um show na Holanda quando o táxi em que estava chocou-se com um poste. Ele teve fraturas nas costelas e ficou semanas afastado do gramado.