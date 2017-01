Corinthians deve iniciar novela por Jadson

Após esperar por cerca de um mês pelo meia Wagner, o Corinthians desistiu do jogador e agora foca suas atenções no retorno de Jadson, mas a negociação não deve ser fácil. O diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, mostrou confiança em um acerto. Entretanto, a tendência é que uma nova “novela” tenha início.

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, confirmou nesta quinta-feira, em conversa informal com os jornalistas, que Jadson havia rescindido com o Tianjin Quanjian, da China, e que já conversava com o atleta para acertar salários. Mas Jadson tratou de diminuir a empolgação da torcida.

Foto: Reprodução / Instagram

“Tenho contrato com o Tianjin e qualquer informação do meu futuro cabe ao Tianjin ou meu agente Marcelo Robalinho. Qualquer outra fonte é especulação”, escreveu o jogador, campeão brasileiro pelo Corinthians, em 2015.

Jadson tem contrato de mais um ano com Tianjin e tenta, de fato, acertar a rescisão contratual, mas ainda não teve êxito. Os representantes do jogador ficaram incomodados com a informação dada por Adauto, por entenderem que isso pode atrapalhar as negociações com os chineses.

Por enquanto, não existe nenhuma possibilidade de o Corinthians negociar com o Tianjin. Além disso, para deixar o clube asiático, Jadson teria que abrir mão de algo em torno de R$ 18 milhões, referentes ao que será pago até o término do contrato e ainda teria que reduzir drasticamente – cerca de quatro vezes menos – o salário para retornar ao futebol brasileiro. Existe, inclusive, até a possibilidade de Jadson renovar contrato com o time chinês.

Em relação a Wagner, o jogador entrou na Justiça para conseguir a liberação do mesmo Tianjin e só conseguiu o atestado nos últimos dias, após mais de um mês de espera. Entretanto, por confiar na possibilidade do acerto com o Jadson, o clube comunicou aos representantes de Wagner que não têm mais interesse no atleta, que deve ir para o Vasco.

O Corinthians espera anunciar nos próximos dias as contratações do zagueiro Pablo, dos volantes Gabriel e Paulo Roberto e do atacante Luidy. Adauto garante que mais jogadores devem ser contratados antes do início do Campeonato Paulista.