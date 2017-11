Após derrota, Zé Ricardo vê ‘resultado justo’ e admite erros do Vasco

O técnico Zé Ricardo admitiu na noite deste domingo que a derrota do Vasco para o Atlético Paranaense, pelo placar de 3 a 1, foi “justa”. Na avaliação do treinador vascaíno, o time carioca esteve aquém do esperado e cometeu “muitos erros” na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada do Brasileirão. O revés marcou o fim da série de 11 jogos de invencibilidade da equipe vascaína.

“O resultado foi justo. Tivemos muitos erros. Levamos gols de bola parada, o que não havia acontecido desde que assumi o comando do clube. Sabíamos que essa era uma arma forte do Atlético, mas erramos e fomos punidos. Lamentamos, mas quando não temos performance, fica difícil conseguir o resultado, principalmente em um campo propício para o jogo veloz do Atlético”, disse o treinador, referindo-se ao gramado sintético da Arena da Baixada.

Zé Ricardo reconheceu também que o revés atrapalhou os planos do Vasco de brigar por vaga na Copa Libertadores. “Era importante que a gente fizesse a nossa parte em primeiro lugar. Hoje perdemos uma posição, pela primeira vez demos um passo para trás, mas ainda não tem nada perdido, ainda continuamos na briga pela Libertadores”, comentou.