Após derrota, Rueda diz que Flamengo ‘pagou’ por jogar clássico com time misto

“A escalação não era para priorizar a Sul-Americana e Copa do Brasil. Era para colocar alguns jogadores que não vêm jogando com regularidade, mas isso se paga”, disse Rueda, admitindo a preocupação em dar mais ritmo de jogo ao elenco visando a disputa da Copa Sul-Americana e a finalíssima da Copa do Brasil.

O Flamengo enfrentou o Botafogo sem utilizar a força máxima à disposição e pagou um preço por isso ao perder por 2 a 0, no Engenhão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem admitiu essa situação foi o técnico Reinaldo Rueda, que deu chances a Rafael Vaz, Trauco, Rômulo, Matheus Savio e Geuvânio, e viu a equipe ser batida no clássico.

Rueda elogiou a atuação do Flamengo na etapa inicial, mas apontou que o time foi pouco efetivo no ataque. Depois, na sua avaliação, o Botafogo foi superior no segundo tempo e mereceu conquistar a vitória. “Infelizmente, não fomos eficazes no primeiro tempo. Foi um jogo de dois tempos diferentes e não finalizamos no primeiro tempo quando tivemos o controle do jogo. Depois, o Botafogo mostrou sua força. É uma equipe com muita aplicação, com muita força nas bolas paradas. E saíram muito bem no contra-ataque”, afirmou.

O treinador, porém, apontou erro do sistema defensivo do Flamengo no primeiro dos dois gols de Roger para o Botafogo. “Na bola parada do gol erramos. Igor ganhou a posição de Cuéllar, mas considero que não é situação de altura, de biotipo, mas sim questão de decisão, de concentração. No jogo anterior, houve situação de Igor Rabello, que Roger não conseguiu completar”, comentou.

Derrotado, o Flamengo está em quinto lugar no Brasileirão com 35 pontos. O time volta a campo na próxima quarta-feira, diante da Chapecoense, na Arena Condá, para o jogo de ida das oitavas de final da Copa sul-americana.