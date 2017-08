Após derrota no sábado, Edson Vieira deixa o Rio Branco

Esta foi a segunda passagem de Edson Vieira pelo Rio Branco. Ele assumiu a equipe em março, durante a Série A3, e conseguiu classificar o time para as quartas de final, quando foi eliminado pelo Nacional. Na competição, foram cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. Na Copa Paulista, com um elenco quase todo reformulado, apostando em muitos garotos da base, o treinador não conseguiu repetir o desempenho, com uma vitória, três empates e quatro derrotas. Somando os dois campeonatos, ele teve aproveitamento de 43,3%.

Edson Vieira não é mais treinador do Rio Branco. A decisão foi tomada em comum acordo com a diretoria na manhã desta segunda-feira. Depois da derrota para o Desportivo Brasil, no último sábado, por 2 a 0, o técnico já não via muitas perspectivas de classificar o time para a segunda fase da Copa Paulista – restando quatro rodadas, o Tigre precisa vencer todas para seguir com chances.

Desde o início da Copa Paulista, Vieira vinha mostrando descontentamento com as poucas peças de reposição que tinha e das lesões de jogadores importantes, como Bismarck, Rafael Borel e Michel. “Não montamos time com condições de chegar, a realidade é essa. Montamos uma equipe com jogadores da base, um laboratório, e ainda perdemos vários por lesão. Fizemos o máximo que podíamos. Eu podia ficar até o fim, mas pela situação que está passando o clube, que pagava apartamento para mim, eu preferi sair do que mandar dois ou três atletas embora”, disse o treinador, que passará as próximas semanas junto de seus familiares em Londrina (PR) até definir o seu futuro. Clubes como Comercial e União Barbarense já sondaram o profissional recentemente.

“Acho que esta minha passagem foi muito positiva. Na Série A3 foi excelente, terminamos a primeira fase em terceiro e podíamos ter subido. Na Copa sabíamos dos problemas que teríamos, vim com um salário bem menor que eu ganho, e nos deparamos com adversários que investiram muito mais. O meu projeto era continuar até a A3 do ano que vem, mas existem indefinições ainda, tem eleição no clube no final do ano, então foi melhor sair”, concluiu Vieira. O próximo jogo do Rio Branco será sábado, fora de casa, diante do Taboão da Serra.

