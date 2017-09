Após derrota no Chile, Pizzi minimiza pressão por vitória contra a Bolívia

O técnico do Chile, o argentino Juan Antonio Pizzi, procurou minimizar a pressão sobre os seus comandados ao ser questionado em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, sobre a importância da vitória no duelo contra o Bolívia, nesta terça, às 17 horas (de Brasília), em La Paz, pela 16.ª e antepenúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

O treinador garantiu que a seleção vai entrar em campo sabedora da responsabilidade em relação ao embate, mas procurou demonstrar que o duelo não será definitivo na luta por uma vaga no Mundial da Rússia.

“É uma partida na qual podemos competir por três pontos. Todavia, temos mais seis pontos em disputa depois desses. Mesmo perdendo amanhã (terça-feira), os seis pontos que virão serão igualmente importantes. Não vamos o futuro da nossa participação no Mundial nessa partida. A hierarquia de um profissional se dá quando ele pode competir no nível máximo em qualquer circunstância. A equipe tem demonstrado isso. Encaramos cada partida com a máxima responsabilidade, tratando de fazer o máximo esforço. Isto de dá hierarquia”, frisou o comandante.