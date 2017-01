Após derrota na final, goleiro do Batatais faz festa com torcida do Corinthians

Uma cena curiosa ao fim da partida em que o Corinthians derrotou o Batatais por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Pacaembu, chamou a atenção dos torcedores. O goleiro Gerson, do Batatais, foi saudar os corintianos presentes, apesar do resultado que deixou a equipe do interior com o vice-campeonato da Copa São Paulo.

Após a entrega das medalhas para campeões e vices, o goleiro foi sozinho até a beirada do campo, próximo do setor Tobogã e agradeceu ao torcedores. “Sem eles, essa festa não seria tão bonita. Vim dar os parabéns para eles”, contou o goleiro, que entre um aceno e outro, acabou quebrando a corrente da medalha de vice.

LEIA TAMBÉM: Corinthians vence Batatais por 2 a 1 e leva seu 10º título

Os corintianos, surpresos com a atitude do adversário, também foram simpáticos com o goleiro e até jogaram camisas para ele autografar. Apesar do ato, Gerson garante não ser corintiano. “Não sou. Eu torço para o time que eu estou jogando só”, desconversou.

Os jogadores do Batatais comemoraram muito o vice-campeonato. No pódio, cantaram e depois foram agradecer a pequena torcida presente no Pacaembu. Depois, alguns atletas ficaram tirando fotos enquanto o Corinthians fazia a festa pela conquista do décimo título da Copa São Paulo.