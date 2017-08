Após derrota, Dorival vê São Paulo com ‘obrigação grande’ na Bahia

Foto: Paulo Pinto - saopaulofc.net

A derrota para o Coritiba por 2 a 1, no Morumbi, deixou o São Paulo com a obrigação de conquistar um bom resultado diante do Bahia, no próximo domingo, no fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A avaliação é do técnico Dorival Junior.

“Sairemos no domingo com uma obrigação grande. É preciso que voltemos a ter equilíbrio para jogar com tranquilidade”, disse o treinador em entrevista coletiva após a derrota, na noite de quinta-feira. “As oscilações aconteceriam. É um fato normal pelo momento. Temos que ter essa consciência. Os jogadores estão readquirindo confiança”.

O São Paulo permaneceu seis rodadas na zona do rebaixamento até a vitória sobre o Botafogo por 4 a 3, na 17ª, que garantiu um “respiro” na competição. Nesta quinta-feira, após a derrota para o Coritiba, por 2 a 1, dentro do Morumbi, a equipe está novamente entre os quatro piores da competição.