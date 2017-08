Após derrota, Dorival sinaliza com mudanças no São Paulo para o 2º turno

O técnico Dorival Júnior reconheceu a situação crítica que o time do São Paulo enfrenta na temporada após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, neste domingo, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com o resultado na Fonte Nova, o clube paulista terminou a primeira metade do torneio na zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador indicou que pode fazer alterações na equipe titular para a disputa do segundo turno do Brasileirão, que começa no próximo final de semana. “Alguma coisa vai ter que mudar e essa mudança parte de todos nós”, disse o treinador. “Para que a confiança volte, é natural que você procure opções. Vamos trabalhar durante a semana as possíveis situações para que possamos melhorar de um turno para o outro”.

Para Dorival, um dos principais problemas do time são as finalizações. “Está faltando efetividade e precisamos corrigir isso para ter sucesso e aproveitar mais a posse de bola que estamos tendo nos jogos. A equipe tem qualidade. Se não fosse assim, não teríamos posse de bola nem oportunidades de criação. É o último passe que não está entrando, a última movimentação não está sendo precisa.”