Após derrota do Fluminense, Abel elogia o Corinthians: ‘Mostrou porque é líder’

O técnico Abel Braga elogiou o nível de confiança dos jogadores do Corinthians depois da derrota do Fluminense por 1 a 0, na tarde de domingo, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“É uma equipe muito forte, muito bem treinada, difícil tirar a bola deles e criar oportunidades. O Corinthians mostrou porque é o líder do campeonato”, disse Abel, em entrevista coletiva. “É nítido que existe uma confiança elevadíssima dos jogadores”.

O treinador lamentou as chances perdidas pelo time carioca e disse que o Fluminense foi superior no jogo, sobretudo pelo que apresentou no segundo tempo. “Acho que merecíamos vencer pela maneira determinada e aguerrida que tivemos no segundo tempo”, avaliou Abel. “É uma coisa atípica você criar três ou quatro oportunidades como nós criamos, a bola bateu na trave, podia ter entrado”.