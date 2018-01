Após derrota, Carille vê semana ‘positiva’ nos EUA e projeta Corinthians forte

Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

O Corinthians perdeu sua segunda e última partida na Florida Cup, ao cair diante do Rangers por 4 a 2 no último sábado, em Orlando, mas deixará os Estados Unidos com saldo positivo desta experiência. Pelo menos foi o que garantiu o técnico Fábio Carille após a partida.

“Foi uma semana boa em que a gente observou muito e trabalhou bastante para que a gente tenha um início promissor no Campeonato Paulista, que já começa quarta A gente sai daqui com muitas observações e pronto para estrear no campeonato”, declarou à Corinthians TV. “Foi positiva a nossa participação aqui pelo pouco tempo de trabalho.”

Diante do Rangers, o time paulista viveu dois momentos bem distintos. No primeiro tempo, com os titulares, jogou melhor que o rival escocês e abriu 2 a 0 de vantagem. Na etapa final, porém, sofreu com a falta de entrosamento e a menor qualidade dos reservas e permitiu que o adversário marcasse quatro vezes para buscar a virada.