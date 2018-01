Após deixar Flamengo, Rueda é oficializado na seleção do Chile

Poucas horas após o Flamengo confirmar a saída de Reinaldo Rueda, o técnico colombiano foi oficializado como o novo treinador da seleção do Chile. Na noite desta segunda-feira, ele assinou contrato até o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar – o time chileno não conseguiu a vaga no Mundial da Rússia, neste ano. Pelo acerto, o vínculo será renovado automaticamente se ele obtiver a classificação.

Antes do anúncio do Chile, o time carioca havia oficializado a saída do treinador, em comunicado no seu site oficial, ao confirmar que o treinador havia pedido demissão. A saída de Rueda vinha se tornando uma “novela” nas últimas semanas por conta das especulações da imprensa chilena, que dava o acerto como certo desde o fim do ano passado.

Ao mesmo tempo em que confirmou a saída de Rueda, o Flamengo anunciou a contratação de Paulo César Carpegiani como novo treinador da equipe. Como jogador, Carpegiani defendeu o Flamengo nas conquistas da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes em 1981.