Após decisão da Justiça, Eurico defende mandato e pede nova eleição no Vasco

Eurico Miranda voltou a fazer pronunciamento público sobre a controversa eleição do Vasco nesta terça-feira. Horas depois da nova decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que desconsiderou os votos da urna 7, o presidente do clube fez questão de defender seu período no cargo e se dizer idôneo neste caso.

“O que eu, como presidente do Vasco, tinha obrigação de fazer, eu fiz e tenho minha a consciência absolutamente tranquila. Sempre busquei fazer o melhor para o Vasco. Então, estou muito pouco preocupado com este negócio de eleição. Eu discuto eleição como presidente do Vasco, e assim vou continuar discutindo”, declarou.

Horas mais cedo, o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), através do desembargador José Carlos Varanda dos Santos, decidiu indeferir a liminar concedida pela juíza Márcia Alvarenga que voltava a considerar os votos da urna 7 enquanto não fosse finalizada a perícia sobre as acusações de fraude.