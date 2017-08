Após cumprir suspensão, Marcinho fica fora de time titular em treino do São Paulo

O treino desta quarta-feira foi de testes no time do São Paulo. O atacante Marcinho, que estará à disposição do técnico Dorival Junior para o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, depois de cumprir suspensão na última rodada, ficou fora do time titular da equipe nas atividades da manhã no CT da Barra Funda. O treinador preferiu manter Marcos Guilherme no setor ofensivo.

Pratto, que também cumpriu suspensão no empate com o Avaí, treinou com os titulares e foi a única novidade no treino em relação ao time que iniciou o jogo no último domingo na Ressacada, em Florianópolis. Assim, a equipe foi escalada com a seguinte formação: Sidão; Buffarini, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros; Marcos Guilherme, Jucilei, Hernanes e Cueva; Pratto.

Durante o treino, Dorival alternou Denis e Sidão no gol dos titulares e testou Lucas Fernandes e Maicosuel nas respectivas posições de Marcos Guilherme e Cueva. Cueva voltou ao time titular para substituir Hernanes e Foguete, mais tarde, entrou no lugar de Buffarini.