Após contratar Scarpa, Palmeiras deve emprestar meia Allione e lateral Fabiano

A chegada do meia Gustavo Scarpa não encerrou o ciclo de transferências no Palmeiras no início deste ano. Além da contratação anunciada na segunda-feira, o clube deve promover mais duas saídas de jogadores. O lateral-direito Fabiano e o meia Allione são os favoritos a deixarem a equipe em breve por empréstimo.

O argentino Allione é quem tem o destino mais conhecido. O Racing demonstrou interesse na sua contratação. “Ele (Allione) teve um excelente ano no Bahia em todos os aspectos e quer ir para onde vá jogar. Se é na Argentina, no Racing, vamos ter uma conversa e ver se conseguimos avançar formalmente”, disse o empresário do jogador, Tomád Budelli, em entrevista à rádio Late FM.

LEIA TAMBÉM: Corinthians confirma volta de Guilherme Romão ao elenco para 2018

A chegada de Scarpa, por aumentar a concorrência no setor do meio-campo, deixou Allione com poucas chances de ser utilizado pelo técnico Roger Machado. Mesmo depois de voltar de empréstimo do Bahia e ser mantido no time a pedido do treinador, a tendência é o argentino ser mesmo cedido para uma nova negociação e retornar ao clube apenas em janeiro do próximo ano.