Após contratar Cícero, São Paulo já tem elenco quase pronto para a pré-temporada

Após a contratação do meia Cícero, o São Paulo praticamente definiu o elenco para o início da pré-temporada – o time viaja dia 6 de janeiro para a disputa da Florida Cup. Cícero, que deixou o Fluminense, é o quarto reforço do time desde a confirmação de Rogério Ceni como treinador da equipe em 2017.

O clube já havia acertado com o goleiro Sidão e o atacante Neílton, que estavam no Botafogo, e com o atacante Wellington Nem, que deixou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que o contratou junto ao Fluminense em 2013.

Esses jogadores farão parte da delegação que irá aos Estados Unidos para disputar o torneio amistoso na Flórida. Será o primeiro desafio de Rogério Ceni à frente da equipe, depois de ter sido contratado para o lugar do demitido Ricardo Gomes.

O elenco tricolor se reapresentará para os treinamentos no CT da Barra Funda no dia 4 de janeiro, quando o ex-goleiro e hoje treinador do São Paulo poderá começar a observar mais perto os seus comandados e iniciar sua carreira nesta função.