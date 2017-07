Após confusão e morte de torcedor, MP do Rio vai pedir interdição de São Januário

O Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro vai pedir nesta segunda-feira a interdição do estádio de São Januário, onde o torcedor vascaíno Davi Rocha Lopes, de 27 anos, morreu após ser baleado no peito e outros quatro torcedores ficaram feridos na noite de sábado, durante um confronto após o clássico entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com o promotor Rodrigo Terra, o Vasco não atendeu a uma solicitação feita no início do ano pelo MP, que pedia um plano de ação e de segurança para a realização dos jogos no estádio.

“Vamos pedir a interdição do estádio São Januário e, apenas a partir do momento que seja apresentada e aprovada a estratégia de realização de grandes eventos no local, é que será liberada a utilização”, disse Terra em entrevista ao canal Sportv neste domingo.