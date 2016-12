Dias depois de admitir a possibilidade de deixar o River Plate, o técnico Marcelo Gallardo mudou de ideia e anunciou nesta quarta-feira sua permanência. O treinador decidiu cumprir seu contrato com o clube, que vai até o fim de 2017, depois de cogitar dar outra direção na carreira.

“Vinha avaliando dar outro passo. Mas seguir aqui é o que manda meu coração, é o que eu sinto. Precisava destes dias para ver o que queria. Cometi o erro de dizer que ia precisar de uns dias para refletir, mas não pensei na repercussão que iam ter minhas palavras. Senti muito carinho e amor dos torcedores”, declarou.

De fato, Gallardo chegou a pedir “alguns dias para refletir” antes de definir se seguiria no River ou não. O ótimo trabalho no clube levantou especulações sobre uma possível ida à Europa, e este teria sido o motivo para a indecisão do treinador. Ele chegou a ser, inclusive, cotado para uma possível substituição no Atlético de Madrid a Diego Simeone, que pode deixar o time no fim da temporada europeia.

Mas os projetos do River para 2017, incluindo a disputa da Libertadores, convenceram Gallardo a ficar. “O ano que vem vai ser muito lindo, vamos jogar a Copa Libertadores e seguimos com o campeonato. Seguiremos encarando as coisas da mesma maneira, tentaremos continuar sendo competitivos.”

Aos 40 anos, Gallardo já é considerado um dos grandes técnicos da história do River. Ídolo do clube como jogador, tem sido melhor ainda como comandante da equipe argentina. Na função desde 2014, conquistou uma Libertadores, uma Sul-Americana, duas Supercopas Sul-Americanas, uma Copa Suruga e, na semana passada, uma Copa Argentina.

