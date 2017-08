Após brilhar contra Equador, Gabriel Jesus prevê reencontro difícil para o Brasil

Principal destaque da vitória diante do Equador no ano passado, quando marcou dois dos três gols da vitória por 3 a 0 fora de casa, o atacante Gabriel Jesus espera uma partida dura nesta quinta, em Porto Alegre, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Apesar disso, o jogador do Manchester City acredita em um bom desempenho da seleção. Segundo ele, o ambiente do grupo é muito bom e isso acaba ajudando em campo.

“Não tem adversário fácil. Quando eles vêm jogar com a seleção brasileira, eles vêm com mais vontade. A gente tem que superar isso e jogar, fazer o que a gente vem fazendo e pensar só em ganhar o jogo”, afirmou Jesus, após o treino desta terça-feira.

Na avaliação do atacante, o Brasil melhorou muito de um ano pra cá devido ao “bom ambiente” na seleção – ele afirmou não saber como era antes, quando a seleção era treinada por Dunga. “A seleção vem crescendo muito porque nosso ambiente é muito bom. Isso faz com que dentro de campo um ajude o outro.”