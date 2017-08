Após briga, Cuca poupa Felipe Melo: ‘Temos que tratar o melhor possível’

Dias depois de ter afastado o volante Felipe Melo e ouvido da diretoria a promessa de que o jogador não defenderá mais o Palmeiras, o técnico Cuca falou sobre o assunto pela primeira vez nesta sexta-feira. O treinador evitou se alongar na resposta na entrevista coletiva, mas afirmou que apesar do entrevero, o clube vai respeitar o atleta e procurar tratá-lo bem.

“Temos que, dentro da possibilidade, tratar (Felipe Melo) o melhor possível. Ninguém largou. Ele está treinando e daqui a pouco as coisas se encaixam. Temos que saber lidar com essa situação”, afirmou Cuca em entrevista coletiva. O técnico e o jogador se desentenderam ao longo dos últimos meses. A tensão culminou no afastamento, seguido pelo vazamento de um áudio em que Felipe Melo chamava o treinador de “covarde” e “mau caráter”.

Desde o começo desta semana o volante tem treinado em separado dos colegas, sempre em contraturno. A diretoria aguarda propostas de outras equipes para negociar Felipe Melo e, quem sabe, usá-lo como moeda de troca. “Ele é um patrimônio, um bem do Palmeiras. Vamos tentar conduzir as coisas”, disse Cuca. Felipe Melo fez 27 partidas e marcou dois gols pelo clube nesta temporada.