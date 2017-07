Após boa vitória, elenco do Botafogo chega ao Rio e muda foco para o Brasileirão

A torcida do Botafogo fez uma grande festa na noite desta sexta-feira para receber a delegação do clube, que retornou de Montevidéu após a boa vitória sobre o Nacional, do Uruguai, por 1 a 0, na última quinta, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Dezenas de torcedores foram ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio, e receberam os atletas e a comissão técnica com gritos de apoio, abraços e pedidos de fotos.

LEIA TAMBÉM: Em nova realidade, Flamengo estreia na Copa Sul-Americana contra algoz de 2016

Ainda assim, apesar do clima de euforia, o técnico Jair Ventura buscou frear o entusiasmo. “A vantagem é mínima e ainda não conseguimos a classificação. Mas o momento é bom. A gente fica feliz por dar alegrias a essa torcida”, comentou.