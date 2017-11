Após acesso, jogadores do Inter desabafam: ‘Não fizemos mais do que a obrigação’

Após o empate sem gols com o Oeste, nesta terça-feira, em Barueri (SP), que garantiu o acesso de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Internacional desabafaram. Os líderes do elenco mostraram alívio e sentimento de dever cumprido.

“Sabíamos que seria um ano bem complicado. Eu particularmente tive um ano muito difícil, com lesões. Está todo mundo de parabéns e aliviado. O ano foi muito pesado. Vamos curtir o momento, mas não fizemos mais do que a nossa obrigação”, analisou o goleiro Danilo Fernandes, capitão do time nesta terça-feira, na ausência de D´Alessandro.

O meia argentino inclusive fez questão de se concentrar com o elenco mesmo cumprindo suspensão e, ao final do jogo, também comentou a conquista, lembrando inclusive a importância do técnico Guto Ferreira, demitido após empate por 1 a 1 com o Vila Nova, no último sábado.