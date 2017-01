Após 7 anos, Tigre está de volta à Copinha

Um dos principais reveladores de talentos do interior paulista, o Rio Branco volta a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior após sete anos. Nesta terça-feira (3), o Tigre estreia na maior competição de base do País diante do Fortaleza, às 19 horas, no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira. As duas equipes integram o grupo 10, ao lado de Independente e Botafogo-SP, que jogam às 17 horas.

Apesar do longo período ausente da Copinha, o Rio Branco tem um histórico de respeito no campeonato. Em nove participações, o alvinegro só não passou da fase de grupos em 2010, justamente a última vez que disputou o torneio. Nas outras, sempre foi para o mata-mata. Em 2008, o Tigre fez sua melhor campanha, sendo vice-campeão – perdeu por 2 a 0 para o Figueirense na final. Repetir o feito é o sonho do técnico Raphael Pereira. Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

“Seria mentira se eu falasse que a gente não tem o sonho de chegar a uma final. Mas temos um primeiro objetivo que é passar da primeira fase, que vai ser complicadíssima”, prevê. O Rio Branco retorna à Copinha com uma mescla dos jogadores que fizeram uma boa campanha no Campeonato Paulista Sub-17 do ano passado, quando o time chegou à terceira fase, com atletas mais velhos que caíram na primeira fase do Paulista Sub-20.

CHANCE ÚNICA. Entre eles, está o goleiro Gabriel Luiz, de 19 anos, que disputará sua primeira e última Copinha, já que ano que vem excederá o limite de idade do torneio, que só permite a inscrição de jogadores com até 20 anos. “Para nós que somos da base, a Copa São Paulo é praticamente uma Copa do Mundo. Vai ser a primeira e a última para mim, por causa da minha idade, portanto tenho que fazer o meu melhor”, aposta.

O time de Americana terá um desfalque de peso para a competição. Principal revelação do clube nos últimos tempos, o jovem atacante Julio Vitor, de 15 anos, foi negociado com a Ponte Preta na semana passada e, embora estivesse inscrito pelo Tigre para disputar a Copa São Paulo, já se apresentou à Macaca ontem. Em 2016, Julio Vitor foi convocado duas vezes para a seleção brasileira Sub-17 e é cotado para disputar o Sul-Americano da categoria neste mês.

FICHA TÉCNICA: FORTALEZA X RIO BRANCO

FORTALEZA: Alan; Jario, Mateus, Iuri Baiano e Paulo Henrique; Andrei, Serginho, Ducatti e Luiz Henrique; Denis e Sávio. Técnico: Evandro Forte.

RIO BRANCO: Gabriel Luiz; Vitor, Thiago, Higor Gabriel e Renato; Samuel, Ariston, Alisson e Flávio; Guedes e Agnaldo. Técnico: Raphael Pereira.

ÁRBITRO: Tiago de Mattos da Silva.

LOCAL: Estádio Comendador Agostinho Prada, às 19 horas, em Limeira (SP).