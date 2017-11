Após 6 anos e 5 meses, técnico dá adeus ao Londrina com vitória sobre o Vila Nova

A despedida do até então treinador mais longevo do futebol brasileiro não poderia ser de outra maneira. Na tarde deste sábado, Claudio Tencati comandou o Londrina pela última vez depois de seis anos e cinco meses. Como “prêmio”, viu seu time vencer o Vila Nova-GO por 1 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No Londrina desde abril de 2011, Claudio Tencati comandou o clube em 269 jogos, com 132 vitórias, 72 empates e 66 derrotas. Neste sábado, como auxiliar do treinador, estava Ricardinho, que foi anunciado como seu substituto na última quinta-feira pela diretoria do clube paranaense.

Os dois times brigaram até a penúltima rodada por uma vaga no G4 (zona de acesso) da Série B. O Londrina terminou o campeonato na quinta colocação, com 64 pontos, dois a menos que o Paraná, quarto colocado. Já o Vila Nova foi ultrapassado pelo Oeste e ficou em sétimo lugar, com 58. Ficou 21 rodadas dentro do G4.