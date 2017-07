Após 2 meses, Wellington Silva quer voltar ao time titular do Fluminense na Bahia

O atacante Wellington Silva revelou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no Rio, que vive a expectativa de retornar ao time titular do Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, afastado desde maio – após a estreia contra na competição contra o Santos (vitória por 3 a 2) no estádio do Maracanã, no Rio – por um problema no púbis, espera ser escalado desde o início na partida deste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, diante do Bahia.

“Estava ansioso para voltar a jogar (entrou no segundo tempo nas últimas três partidas). Essa dor me incomodava muito, uma hora falei que não aguentava mais. Ano passado, fiquei três meses parado (antes de chegar ao Fluminense), agora precisava parar de novo. Sempre fui sincero com o Abel (Braga, treinador). Cheguei no meu limite contra o Santos e segurei para evitar ficar muito tempo parado. Continuo fazendo o tratamento e espero evoluir ainda mais”, projetou o atacante.

Outro jogador que tem a esperança de atuar no jogo contra o time tricolor baiano é o atacante Pedro. O jovem de 20 anos, revelado em Xerém, é reserva de Henrique Dourado, que foi poupado por Abel Braga do duelo contra a Chapecoense – empate em 3 a 3 no Rio – após sentir dores na virilha esquerda na goleada por 4 a 0 sobre a Universidad Católica, do Equador, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira passada, no Maracanã.