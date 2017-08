Após 18 jogos em 62 dias, Levir prioriza descanso no Santos

Contratado em junho para substituir o demitido Dorival Júnior, o técnico Levir Culpi vem convivendo desde então com um calendário apertado, com uma média de cerca de duas partidas sendo disputadas em cada sete dias pelo Santos. Com o clube fora da Copa do Brasil, o cenário é diferente neste meio de semana, com o time não tendo compromissos. Mas mais do que dar mais treinos, a preocupação da comissão técnica é em dar um descanso ao elenco e recuperar fisicamente os jogadores.

Após o time empatar por a 0 com o Fluminense na última segunda-feira, no estádio do Pacaembu, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica optou por dar dois dias de descanso ao elenco, que só se reapresentará nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

LEIA TAMBÉM: Valencia confirma acerto do goleiro Diego Alves com o Flamengo

Assim, o elenco santista terá três dias de preparação para o duelo com o Coritiba, marcado para o próximo domingo, no Couto Pereira, pelo Brasileirão, menos do que poderia se Levir não tivesse concedido os dois dias de folga ao elenco após a igualdade no Pacaembu.