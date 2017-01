Após 15 anos, União volta a perder estreia em casa

Foto: João Carlos Nascimento

Após 15 anos sem perder uma estreia em casa pelo Campeonato Paulista, o União Barbarense viu o tabu chegar ao fim neste sábado. Numa partida de poucas emoções, o Leão da 13 perdeu para o Rio Claro por 2 a 1, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, pela rodada de abertura da Série A2. Agora, o alvinegro tem pela frente dois compromissos como visitante: quarta-feira, contra o Barretos, e sábado, diante do Oeste.

O jogo de ontem colocou frente a frente um União ainda desentrosado, após uma curta pré-temporada, diante de um Rio Claro que manteve a base da última temporada. Nos primeiros minutos, como era de se esperar, os visitantes tiveram mais a posse a bola, mas o sistema defensivo unionista se mostrou sólido e conseguiu inibir os ataques adversários. Explorando mais o lado direito do campo, o Leão da 13 só chegou com perigo uma vez no primeiro tempo, aos 19 minutos, em cruzamento de Fernandinho que encontrou Kássio, que desviou de primeira e obrigou o goleiro a salvar com a ponta dos dedos.

Quando a partida parecia que ia para o intervalo sem gols, o Rio Claro abriu o placar aos 45 minutos com Danilo Lopes, que marcou de cabeça aproveitando uma cochilada de Mailson depois de bola levantada da direita. O ritmo do segundo tempo seguiu morno, até que aos 13 minutos o União chegou ao empate depois de gol contra de Zeka, que cabeceou contra o próprio patrimônio num cruzamento despretensioso para a área: 1 a 1.

























Aos 29, o Rio Claro voltou a ficar à frente. Daniel Bueno avançou pelo lado esquerdo e rolou para trás para Francismar, que bateu firme, no canto, sem chances para Altenir: 2 a 1. Mesmo precisando se lançar para o ataque para buscar ao menos um empate, o Leão da 13 foi tímido nos minutos finais e não conseguiu sequer assustar.

Ficha técnica: União Barbarense 1 x 2 Rio Claro

UNIÃO BARBARENSE

Altenir; Flávio, Mailson, Ewerton e Raphael Soares; Fábio Gomes, Eduardo Eré, Leonardo, Fernandinho (Renato Maceió) e Kássio (Kelvis); Douglas (Amauri). Técnico: Edson Leivinha.

RIO CLARO

Paulo Vitor; Hudson, Walter, Odair Lucas e Zeka (Diego); Alê, Franco, Moisés (Fernandinho) e Francismar; Daniel Bueno e Danilo Lopes (Acleisson). Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS: Danilo Lopes, aos 45’1T, Zeka (contra), aos 13’2T e Francismar, aos 29’2T.

CARTÕES AMARELOS: Fábio Gomes, Raphael Soares e Eduardo Eré (União).

PÚBLICO: 1.454 torcedores (1.158 pagantes).

RENDA: R$ 10.360.

ÁRBITRO: Márcio Roberto Soares.