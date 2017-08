Após 11 meses, Gustavo Henrique é relacionado no Santos para enfrentar Fluminense

A volta do zagueiro Gustavo Henrique, após 11 meses de afastamento devido à uma grave lesão no joelho, é a grande novidade na lista dos 23 jogadores relacionados pelo técnico Levir Culpi – divulgada neste domingo – para enfrentar o Fluminense, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor – que deverá permanecer como opção no banco de reservas – teve que se submeter à uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, rompido em setembro no ano passado na partida contra o Sport, no Recife, válida pelo Brasileirão.

Já o volante Yuri e o meia Lucas Lima, que cumpriram suspensão automática no empate contra o Avaí (0 a 0), em Florianópolis, no encerramento do primeiro turno da competição, estarão de volta à equipe – ambos atuaram no meio de semana contra o Atlético Paranaense, em jogo que valeu a classificação santista às quartas de final da Copa Libertadores.