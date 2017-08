Aplaudido no Camp Nou, Apodi elogia Barça e agradece carinho com a Chapecoense

A Chapecoense pode ter sido goleada por 5 a 0 pelo Barcelona nesta segunda-feira, pelo Troféu Joan Gamper, mas ao menos dois jogadores deixaram uma ótima impressão no Camp Nou. O goleiro Elias fez grandes defesas e impediu que o placar fosse ainda maior. Já o lateral Apodi se destacou no setor ofensivo e deixou o gramado aplaudido pelos torcedores adversários.

“Fiquei bastante feliz (com os aplausos). Procurei me esforçar ao máximo, como sempre fiz. A gente sabia que o resultado ia ser esse, que a possibilidade de ganharmos era muito pequena. Mas a festa foi maravilhosa e o que eles fizeram por nós foi muito importante”, declarou, em entrevista ao SporTV.

LEIA TAMBÉM: Campeão olímpico, Micale é anunciado pelo Atlético-MG

Apodi mostrou sua velocidade característica e infernizou o lateral-esquerdo Jordi Alba, chegando a aplicar dois chapéus no adversário. O brasileiro, no entanto, preferiu exaltar o clima festivo da partida, que homenageou a Chapecoense e marcou o retorno de Alan Ruschel aos gramados, pouco mais de oito meses depois do trágico acidente aéreo nas cercanias de Medellín.