Apesar de tropeços, Wagner vê Vasco em evolução no Campeonato Brasileiro

Apesar da sequência negativa do Vasco no Brasileirão, o meia Wagner vê a equipe carioca em evolução no campeonato, principalmente depois da semana de treinos que o técnico Milton Mendes teve nos últimos dias. O Vasco vem de quatro jogos sem vitórias. São duas derrotas e dois empates.

“Trabalhamos forte durante a semana. O time está ficando mais compacto. Esse período de treinos foi importante porque conseguimos fazer alguns ajustes. Se aplicarmos tudo aquilo que treinamos, acredito que ficaremos mais próximos da vitória”, afirmou o meia, projetando o duelo contra o Bahia, no domingo, em Salvador.

No primeiro turno do Brasileirão, o Vasco levou a melhor, pelo placar de 2 a 1. Wagner, contudo, pediu cautela e previu um jogo mais complicado desta vez. “Vai ser um jogo completamente diferente do que foi no primeiro turno. Nossa equipe tem modificações, assim como a deles. O Bahia está com treinador novo e os jogadores estão motivados. Vamos encontrar dificuldades, mas confiamos no nosso trabalho.”