Apesar de fechar treinos, Dorival terá São Paulo sem novidades em clássico

“A gente vai deixar a definição (dos titulares) para domingo, mas não haverá muitas novidades, não”, disse o técnico, que ainda brincou sobre as especulações de que drones do Palmeiras estariam sobrevoando o CT da Barra Funda – localizado a poucos metros do CT do arquirrival – durante os treinos. “É claro que temos que usar tudo que está ao nosso alcance, mas sei que existe respeito dos dois lados. Essa molecada é esperta, mas os drones de lá são mesmos daqui.”

O técnico Dorival Junior disse que não vai fazer grandes alterações na equipe titular do São Paulo para o duelo contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Allianz Parque. Em coletiva nesta sexta-feira, ele falou que uma vitória no clássico pode motivar ainda mais a equipe na luta contra o rebaixamento.

Para o treinador, a equipe está mais confiante em campo e isso poderá ser um fator positivo para a equipe no clássico. “Começamos a ter uma confiança um pouco maior e isso tem que ser melhorado ainda, servindo como base para melhorar o momento que vivemos. Espero que façamos dessa condição uma alavanca para buscar mais pontos e melhorar nossa classificação.”

O técnico demonstrou confiança em relação ao fortalecimento do São Paulo no Campeonato Brasileiro, onde figura entre os quatro últimos colocados, na 17ª posição. “O São Paulo não pode flertar ou estar dentro da zona de rebaixamento. Haverá um momento em que poderemos nos ver livres dessa condição. Isso só vai depender dos nossos esforços, do nosso comprometimento, dedicação e trabalho. Está tudo nas nossas mãos”, disse.

A tendência para a reta final da preparação para o clássico é que Dorival mantenha a equipe titular e o esquema de jogo que vem sendo trabalhado nas últimas semanas: Sidão no gol; Buffarini, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar na linha de defesa; Petros, recuado como primeiro volante; Marcos Guilherme, Hernanes, Jucilei e Cueva formando a linha ofensiva; e Pratto como centroavante.

Em bom momento, Lucas Fernandes e Maicosuel podem ser as novidades no time do São Paulo. “O Maicosuel vem crescendo muito e o Lucas Fernandes, depois da lesão, também. Ele é um garoto que promete muito no São Paulo”, disse Dorival.

O São Paulo fará um treino aberto ao público neste sábado, às 9h30, no gramado do Morumbi. O clube vai disponibilizar 30 mil lugares para a torcida, que poderá entrar no estádio a partir das 8h30, mediante doação de um 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar).